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TIMETURK / EKONOMİ / Özgür Demirtaş’tan Necmettin Batırel’e ''ekonomi'' yanıtı

Özgür Demirtaş’tan Necmettin Batırel’e ''ekonomi'' yanıtı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel’in “Ekonomiyi bıraktı” sözlerine yanıt verdi.

20 Dakika Önce
2021-12-29 13:18:49
Özgür Demirtaş’tan Necmettin Batırel’e ''ekonomi'' yanıtı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in, “Özgür Bey'i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor." sözlerine yanıt verdi.

Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle tartışırken ünlü oldu
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Özgir Demirtaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Necmettin Bey özünde kötü bir insan değil. Burada gayet yumuşak konuşmuş (Çok kötü insanlar var Türkiye'de iftira atan ve yalan söyleyen) Necmettin Bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor. Beni bunca yıldır takip eden milyonlarca kişi bir kez olsun bile şunu (Dolar, Hisse, Altın, Emtia, Gümüş vs) SATIN, bunu ALIN demediğimi ve asla demeyeceğimi bilir. Ancak şunları şunları YAPMAZSANIZ: TL değer kaybeder ve/veya Enflasyon patlar ve/veya Alım gücü çakılır ve/veya kişi başına düşen gelir DÜŞER dediğimi BİLİR.

Ve Evet yine diyorum ki yanlış ekonomik politikalardan dolayı şimdi kriz yaşıyoruz. Enflasyon büyük bela.Y ÜZ kez yazdım 2021 kışının çok ZOR geçeceğini. Olanlar ortada! Keşke bir kez olsa Özgür Hoca ne diyor, neyi eleştiriyor, ne yaparsak daha iyi oluruz diye sorsalardı. Keşke…”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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