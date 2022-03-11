Özgür Demirtaş'tan hükümete 'Dolara müdahale etmeyin' uyarısı

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş 15 lira eşiğine gelen dolar kuruna müdahele edilmemesini istedi. Demirtaş 'hükümete tavsiyem' diyerek faizle ilgili de 'olması gereken yere bırakın' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile hareketlenen dolar bir süre önce 14 eşiğini aşmıştı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde 15 lirayı test ediyor. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'tan ekonomi yönetimine dolar için 'müdahale etmeyin' uyarısı geldi.

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı 'dolar' açıklamasında 'hükümete tavsiyem' diyerek şunları söyledi:

-Hükümete ve Yönetenlere Tavsiyem: Döviz satarak piyasayı tutmaya çalışmayın. Bu konu 100 kez söylendi, 100'ünde de dinlenmedi, 100'ünde yanlış olduğu anlaşıldı. Döviz satışı ( hele dünyanın ve Jeo-politiğin bu kadar ısındığı dönemlerde ) son derece yanlış.

-Faizi "inatla" düşük tutmanızın maliyeti ÇILGIN Enflasyon oldu. Yapmayın. Yapacağınız şey NET: Faizi "Olması Gereken Yere" bırakmanız. Olması gereken yer diyorum. Çünkü inatla oranın altında tutuyorsunuz. Enflasyonun %120 olduğu yerde Faiz %14'de TUTULMAZ. Yapmayın

-En sonunda: a) Ya Faizi Arttırmak Zorunda Kalacaksınız. b) Ya SUPER-BONO çıkarmak zorunda kalacaksınız. Türkiye de bu geçen zamanda Enflasyon altında ezildiği ile kalacak. Politikanız NET olarak yanlış. YAPMAYIN. Daha ne diyeyim YAPMAYIN...

İSLAM MEMİŞ'TEN DE UYARILAR

Yükselen altın ve dolar fiyatları için İslam Memiş'ten de yatırımcıya tavsiyeler ve uyarılar geldi.

Memiş "Manipülasyon piyasasında olduğumuz için piyasalarda gerginlik devam ettiği için bir bakıyorsunuz sert yükselişler bir bakıyorsunuz sert düşüşler var. Yatırımcılar da bu piyasalarda alım ve satım yapamıyorlar" dedi.

İşte İslam Memiş'in altın ve dolar için uyarıları:

Bekleyin -Kısa vadeli herhangi alım satım yapmamalı, kaldıraçlı işlem yapmamalı. Bu süreci alım yapanlar ve alım yapacaklar soğuk kanlılıkla takip etmeli. Elimde altınım, gümüşüm, dövizim, sterlinim var ne yapmalıyım? Bu süreçte geçici ateşkes ve anlaşma haberi gelmeden soğuk kanlılıkla beklemenin isabetli olduğunu düşünüyorum.

-Elimde TL'm var alım yapayım mı? Elimde TL olsa bu fiyatlardan ne dövize, ne altına ne gümüşe girerim. Beklemeyi tercih ederim. Fiyatlanmalara baktığınız zaman geniş bant aralığı var. Dalgalı kur politikası devam ediyor. Ben olsam şu anda yüksek maliyetten dövizim varsa bunu parite işlemleri ile değerlendiririm. Elimdeki gram altınlarımı parite ile işlem yapmak suretiyle beklemeye devam ediyorum.

-Hem alan hem satan hem alacak hem satacak bence dikkat etmeli. Alım satım yapanlar ellerindekileri kaybedecekler. Risk dolar kuru. Dolar yükselmeye devam ederse sancılı süreçler gelir. Dolar gerilemese ezberlerin bozulacağı aylar bizi bekliyor olabilir. .