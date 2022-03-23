Özgür Demirtaş'tan Bakan Bilgin'e 'zam' göndermesi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş,Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bakan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in sözlerini etiketleyerek ”Ama bence henüz bilmeseniz bile asgari ücrete ikinci bir zam yapacaksınız 800-1000TL gibi. Ama o yapacağınız zam da işe yaramayacak” diye yazdı.

Kamuoyu gündeminde asgari ücrete bu yıl ikinci defa zam yapılıp-yapılmayacağı tartışmaları sürüyor. Tartışmalara Prof. Dr. Özgür Demirtaş da katıldı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz gün asgari ücrete zam yapılacağın ifade etmişti. Demirtaş'ın iddiasından sonra Bakan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den tartışmaların anlamsız olduğuna yönelik ifadelerde bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla asgari ücrete bu yıl ikinci zam olasılığının olmadığı düşünülürken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan bir çıkış daha geldi. Demirtaş yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bakan Bilgin'in sözlerini de etiketleyerek ” Ama bence henüz bilmeseniz bile ikinci bir zam yapacaksınız 800-1000TL gibi.” diye yazdı.

"ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK"

Asgari ücrete bu yıl hükümetin yeni bir fiyat artışı yapacağından emin konuşan Demirtaş bu artışın da vatandaşa çare olmayacağını da sözlerine ekledi.

Demirtaş şunları paylaştı:

Sayın Bakan: Elbette sizin içeriden bilginiz var. Sonuçta ikinci Zammı yapıp yapmamaya siz karar veriyorsunuz. Zam Yapmayacağınızı söylüyorsunuz. Bana fazla söz söylemek düşmez Ama bence henüz bilmeseniz bile İkinci bir zam yapacaksınız 800-1000TL gibi.

Ama o yapacağınız zam da işe yaramayacak. Çünkü YANLIŞ para politikanız enflasyon beklentilerini paramparça etti. Eğer Para politikasını düzeltir, Adalet, Hukuk, Eğitim alanındaki reformlara girişirseniz, zam yapmasanız bile sorun hafifler. Aksi halde Zam yapsanız da nafile. .