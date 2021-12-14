Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete zam açıklaması

Ekonomist Demirtaş asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkmasının Türkiye için olumsuz bir tablo yaratacağını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması, kamuoyunun dikkatini çekti.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı da olan Demirtaş, asgari ücrete dair tahminde ücretin 4 bin TL üzerine çıkarılacağını söyledi.

Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.