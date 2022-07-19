Özgür Demirtaş: Merkez Bankası eninde sonunda faiz artıracak

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın 'eninde sonunda' faizi artıracağını savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun nedeni olarak gösterdiği faizlerin Merkez Bankası tarafından kademeli olarak indirilmesi sonrası enflasyon ve dövizdeki yükseliş sürerken, Merkez Bankası'nın para politikasını sıkça eleştiren Özgür Demirtaş'tan konuyla ilgili paylaşım geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Prof. Demirtaş, "Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artıracak. O zaman biz de soracağız; bunca inat nedendi? Hani faiz enflasyonun nedeniydi? Hani, hani, hani?" ifadesini kullandı.

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