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Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek.

1 Saat Önce
2022-03-19 09:23:59
Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir, Büyükçekmece ilçesinde ise 2 olmak üzere 3 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Kırıkkale'de 2, Tokat'ta 3, Yalova'da 6, Ankara'da 15, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Erzurum, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Bursa ve İzmir'de birer taşınmaz özelleştirilecek.

Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.

Taşınmazlar için son teklifler, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor. .

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