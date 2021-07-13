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TIMETURK / EKONOMİ / Özel sektörün yurtdışı kredi borcu mayısta arttı

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu mayısta arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar dolar artarak 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

2 Saat Önce
2021-07-13 16:03:45
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu mayısta arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayında özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi verisini yayımladı. Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar dolar artarak 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

2020 yıl sonuna göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar dolar artarak 166,0 milyar dolar olurken kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 135 milyon dolar azalarak 9,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında ise bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 406 milyon dolar azalışla 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalırken tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku 1,2 milyar dolar artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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