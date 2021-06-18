Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı? Ek ödeme kimlere yapılacak?

Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı? Türkiye korona virüs ile mücadelede günlük aşılamada rekor kırdı. Salgını sonlandırmak için büyük bir gayretle çalışan sağlık personelleri ile ilgili de bakanlıktan flaş bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı aşı odalarında görevli personellere ek ödeme yapılmasına karar verdi. Sağlık personelleri kimlere ek ödeme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ek ödeme kimlere yapılacak? Özel hastane sağlık çalışanına ek ödeme yapılacak mı? Sağlık ocağı çalışanlarına, personeline ek ödeme yapılacak mı? Özel sektör sağlık personeline ek ödeme yapılacak mı? 2021 ek ödeme ne kadar yapılacak?

Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı? Türkiye korona virüs ile mücadelede günlük aşılamada rekor kırdı. Salgını sonlandırmak için büyük bir gayretle çalışan sağlık personelleri ile ilgili de bakanlıktan flaş bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı aşı odalarında görevli personellere ek ödeme yapılmasına karar verdi. Sağlık personelleri kimlere ek ödeme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ek ödeme kimlere yapılacak? Özel hastane sağlık çalışanına ek ödeme yapılacak mı? Sağlık ocağı çalışanlarına, personeline ek ödeme yapılacak mı? Özel sektör sağlık personeline ek ödeme yapılacak mı? 2021 ek ödeme ne kadar yapılacak?

Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarını aşılamaya hızla devam ediyor. Günlük aşılama sayılarında rekorlar tazelenirken bir yandan da aşı personelinin motivasyonunu yükseltecek adımlar atıldı. Türkiye'de dün 1.5 milyon doz aşı uygulandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." Türkiye ayrıca dünyada en çok aşı yapan 10. ülke oldu. Bu gelişmelerden sonra aşı odasında görevli sağlık personelini sevindiredek ek ödeme kararı geldi.

Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı aşı personellerine ek ödeme yapılacağını duyurdu. Haberin duyulmasından sonra binlerce özel sağlık personeli de kendilerne ek ödeme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Ek ödeme kimlere yapılacak?

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak. Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir?

Bakanlığın paylaşımından sonra ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hangisi olduğu araştırılmaya başlandı. İşte ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.