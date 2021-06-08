Özel oto servisine ilgi artıyor

'Belirli standartları karşılayan kurumsal özel servislerimiz, Avrupa ülkelerine göre fiyatlandırma hususunda o kadar avantajlı ki, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahate gelen yabancı plakalı araç sahipleri, servis hizmetini ülkemizde alıyor'

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte özellikle mekanik bakım hizmeti veren özel oto servislerinde gözle görülür hareketlilik yaşanmaya başladı.

3 yaş ve üzeri araç sahiplerinin özel servis tercihinde son 2 senedir artış yaşandığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, döviz kuru sebebiyle ortalama 1 yılda yüzde 35 artış gösteren sarf malzemeleri fiyatlarına karşılık özel servislerin işçilik ücretlerini artırmadığına dikkat çekti.

4 bin liralık bakım 2 bin liraya yapılıyor

Premium araçlarda 4 bin TL'lik periyodik bakımın özel servislerde 2 bin TL'ye gerçekleştirilebildiğini ifade eden Erdem "OEM parça tercih eden kurumsallaşmış özel servisler, araç sahipleri için oldukça avantajlı hale geldi. Avrupa'daki servis işçilik fiyatlarıyla mukayese ettiğimizde bu durum daha net belli oluyor. Sırf bu yüzden Avrupa'dan gelen birçok araç, servis hizmetini Türkiye'de alıyor." dedi.

Son yıllarda yükselişi süreklilik gösteren döviz kuru sebebiyle sarf malzemeleri fiyatlarında artış sözkonusu. Bu artışın yanı sıra, yetkili servislerde yüksek yatırım maliyetlerinin etkisiyle işçilik ücretleri de arttı.Özel servislerde işçilik ücretlerine bir artış yansıtılmadı. OEM parça kullanan kurumsallaşmış özel oto servisleri, tüketici için avantajlı konumda. Kullanılan parçalar orijinal olduğu için de memnuniyet oranı maksimum seviyeye çıkıyor. ifadelerine yer verdi.

İşçilik fiyatlarında fark ortaya çıkıyor

Ülkemizdeki araç servisi alışkanlıklarını Avrupa ülkeleriyle karşılaştıran Erdem, en önemli farkın işçilik fiyatlarında ortaya çıktığını söyledi: "Belirli standartları karşılayan kurumsal özel servislerimiz, Avrupa ülkelerine göre fiyatlandırma hususunda o kadar avantajlı ki, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahate gelen yabancı plakalı araç sahipleri, servis hizmetini ülkemizde alıyor. Avrupa'da yüksek işçilik ücretleri, insanları -kendi garajında kendi bakımını yap- sistemine yöneltiyor. Almanya'da ortalama saatlik işçilik ücreti 150-250 Euro iken, Türkiye'de 150-400 TL. Yağ, filtre gibi değişimleri araç sahipleri serviste yaptırmak istemiyor. Ağır bakımları yapılacak ya da önemli mekanik problemler yaşayan otomobiller ise gözden çıkarılıyor. Sadece arıza ışığı yaktığı için araç mezarlıklarına bırakılan yüzlerce araca Almanya'da şahit olabilirsiniz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.