Özel güvenlik sektöründe küçülme yaşanabilir

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği’nin (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte sektörde küçülme yaşanabileceğini, işten çıkarmaların olabileceğini ve maliyetlerde azaltmaya gidilebileceğini belirtti.

Türkiye'de 2022 yılında uygulanacak asgari ücret, 16 Aralık 2021 tarihinde 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle çalışan özel güvenlik görevlilerine, maaşlarına ek olarak yol, yemek parası gibi ödemelerinin yanı sıra görev başında kullandıkları teçhizat, haberleşme cihazları, güvenlik ekipmanları, üniforma, gibi kıyafetler de veriliyor. Ayrıca mesai ücretleri ödemeleri ile maaşlarına katkı sağlanıyor. Bazı özel güvenlik şirketleri ise, hizmet süreleri de dikkate alınarak ek ödemeler de yapıyor.

MALİYETLER YÜZDE 40'I AŞTI

Ülke genelinde sektörde yaklaşık 1.300 özel güvenlik şirketinin faaliyette bulunduğunu söyleyen GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Asgari ücret açıklandı, herkese hayırlı olmasını diliyorum. Belirlenen bu asgari ücret sonrası işveren maliyetleri yüzde 40'ı aşmaktadır, özel güvenlik sektöründe küçülme olabilir, hizmet satın alanlar maliyetlerinde azaltmaya gidilebilirler. Bu bağlamda yapılacak tasarruflar güvenlik zafiyetlerinin de oluşmasına sebep olabilir. Bazı özel güvenlik şirketleri, SGK ödemelerinde sıkıntı yaşayabilir. Hem sahada çalışan özel güvenlik görevlileri hem de hizmet satın alacak tarafların; bu süreçte mali ve kurumsal yapıları güçlü özel güvenlik şirketlerini seçmeleri doğru bir hareket tarzı olacaktır. GÜSOD üyesi özel güvenlik şirketleri; güçlü kurumsal yapıları ile bu konuda ön plana çıkmaktadırlar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.