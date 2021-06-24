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Özel ders veren emekli öğretmen maaşı kesilecek mi? Emekli öğretmen aylığı kesilecek mi?

Emekli bir öğretmen tarafından ücret karşılığında ders vermesi ile maaşında yapılan kesinti sonrası durumun düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Mahkeme davanın reddedilmesine karar verdi. Dava sonrası ücretli ders veren emekli öğretmenler maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak etmeye başladı. Özel ders veren emekli öğretmen maaşı kesilecek mi? Çalışan emekli öğretmen aylığı kesilecek mi? Memur emeklileri çalışamaya başlarlarsa emekli aylıklarından bir miktar kesinti yapılıyor.

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24.06.2021 12:28:53
Özel ders veren emekli öğretmen maaşı kesilecek mi? Emekli öğretmen aylığı kesilecek mi?

Emekli bir öğretmenin ücret karşılığında ders vermesi ile maaşında yapılan kesinti sonrası durumun düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Mahkeme davanın reddedilmesine karar verdi. Dava sonrası ücretli ders veren emekli öğretmenler maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak etmeye başladı. Özel ders veren emekli öğretmen maaşı kesilecek mi? Çalışan emekli öğretmen aylığı kesilecek mi? Memur emeklileri çalışamaya başlarlarsa emekli aylıklarından bir miktar kesinti yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi, ücret karşılığı ders veren emekli öğretmenlerin, yaş haddini aştıklarında emeklilik aylıklarının kesilmesini öngören kanunun iptal istemini reddetti.Anayasa Mahkemesi kararında, "Getirilen bu sınırlama, işsizlik sorununa çözüm bulunması amacına yöneliktir" denildi. Emekli olduğu halde ücret karşılığında ders vermeye devam eden öğretmenlerin emekli aylığı kesilecek. 

Özel ders veren emekli öğretmen maaşı kesilecek mi?

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekli aylığı bağlatan bir kişi, emekli aylığını alarak çalışmak konusunda bazı sınırlamalara tabidir. Örneğin eski adıyla SSK'lılar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken emekli aylıklarını da alabilirler. Bu kişiler adına sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ancak emekli olduktan sonra memur olarak çalışan kişilerin emekli aylıklarını kestirmeleri gerekir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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