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TIMETURK / EKONOMİ / Ozan Beydağı, birbirinden güzel birçok projenin altına imza atmaya devam ediyor

Ozan Beydağı, birbirinden güzel birçok projenin altına imza atmaya devam ediyor

Beydağı, kendi projelerinin yanı sıra birçok ünlü isme de aranjörlük yapıyor.

1 Saat Önce
2021-08-26 13:11:08
Ozan Beydağı, birbirinden güzel birçok projenin altına imza atmaya devam ediyor

Piyasaya çıktığı dönemde ülkemizdeki müzik dünyasını kasıp kavuran “Arkadaşım” (Sen miydin sevgilimi çalan) isimli şarkıyı besteleyen ve seslendiren Ozan Beydağı, önemli projelere imza atıyor.

Beydağı, kendi müzik projelerinin yanında, kurucularından olduğu Loca Record isimli stüdyoda birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Aralarında Sibel Can, Serdar Ortaç, Merve Özbey, Berkay Şahin, Hakan Altun ve Ümit Yaşar gibi önemli seslerin bulunduğu sanatçılarla birçok projeye imza atan Ozan Beydağı, sonraki projeleri hakkında sevenlerini heyecanlandırıyor.

Aranjörlüğünün yanı sıra sesiyle de ön plana çıkan Ozan Beydağı, şarkılarını video paylaşma platformu Youtube üzerinden sevenleriyle buluşturuyor. Kendi bestelerini ve yaptığı cover çalışmalarını da bu kanaldan yayınlayan Beydağı, dinleyenlerin kulaklarının pasını siliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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