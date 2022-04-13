Öz Er-Ka İnşaat Yılın En İyi Altyapı Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş aldı

1988’den beri altyapı işlerinde 50’den fazla firmanın yönetiminde bulunmuş ve son olarak 1998 yılından itibaren Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Eşref KELEŞ yönetiminde, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Toplu Konut İdaresinin önemli altyapı projelerini başarıyla yürüten Öz Er-Ka İnşaat, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın En İyi Altyapı Firması ödülüne layık görüldü.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Öz Er-Ka İnşaat adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Eşref KELEŞ aldı. Eşref KELEŞ yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bilindiği gibi altyapı hizmetleri bir ülkenin medeniyetinin aynasıdır. Altyapısı olmayan bir ülkenin ekonomik anlamda da ileri düzeyde olduğu söylenemez. Altyapı ve inşaat sektörünün ekonomideki payının %38 civarında olduğu ülkemizde altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması anlamında çorbada bizim de tuzumuz bulunmuşsa ne mutlu bize.”dedi.

“Ülkeye katma değer katan ama marka değerleri olmayan altyapı ve inşaat firmalarının marka değerlerinin oluşturulması ve kurumsal kimliğe kavuşturulması için ATO Başkanlığı bünyesinde bir çalışma başlatılması gerekmektedir.” diye sözlerine devam eden Eşref KELEŞ, jüri üyelerine de teşekkürlerini iletti.

ÖZ ER-KA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA FAALİYETLERİ DE YÜRÜTMEKTEDİR

Öz Er-Ka İnşaat gerçekleştirdiği projeler ile özellikle altyapı yetersizliği nedeniyle verim alınamayan tarım arazilerinin ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Türkiye'nin pek çok yerinde baraj, sulama göleti, sulama kanalları, içme suyu ve kanalizasyon hatları projelerini hayata geçiren Öz Er-Ka İnşaat, arazi toplulaştırma hizmetlerini de başarıyla yürütmektedir. .