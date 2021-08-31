ÖTV indiriminden sonra talep sıkıntısı başladı

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ÖTV matrahındaki yeni düzenleme ile arzın talebi karşılayamadığını belirtti.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ÖTV matrahındaki yeni düzenleme nedeniyle yüzde 80 dilimindeki araçların yüzde 50'lik dilime girmesiyle arzın talebi karşılamadığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Berkel, “Ağustos ayında her ne kadar ÖTV matrahında değişiklik yapılmasına rağmen, üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Buna paralel olarak bu değişiklikten sonra bazı A-B-C SUV segmentlerindeki modeller bir alt dilim olan yüzde 50'lik kısma düştü. Müşterinin bir anda talebi oldu ancak bu araçlardan elimizde olmadığı için ani yapılan değişiklikte plan yapılamıyor.” ifadelerini kullandı.

Üretimde sıkıntılar yaşanmasına rağmen, bu senenin ilk 6-7 ayında pazarda toplamda 442 bin araç satıldığını ve bir önceki sene ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 29'luk bir artış olduğunu belirten Berkel ayrıca Temmuz ayı ile birlikte Ağustos ayında da çip krizinden dolayı arzda yaşanan sıkıntı kaynaklı düşüş yaşanacağını beklediklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.