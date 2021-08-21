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ÖTV indirimi sonrası talep yoğunluğu: Araç almak için sıraya giriyorlar
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ÖTV indirimi sonrası talep yoğunluğu: Araç almak için sıraya giriyorlar

ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlara artan talep araç fiyatları düştü. Ancak piyasada sıfır araç bulmayı zorlaştırıyor. Araç almak isteyeneler 1 ay sıra beklemek zorunda kalıyor.

2 Saat Önce
2021-08-21 16:19:34
ÖTV indirimi sonrası talep yoğunluğu: Araç almak için sıraya giriyorlar

ÖTV düzenlemesiyle bazı sıfır araçların fiyatları düştü. Ancak bu fırsattan yararlanmak için bayilere gidenler, bazı araçları bulamadı.

Küresel bazda yaşanan çip krizi ve stoklardaki yetersizlik piyasaya da yansıdı. Bayiler indirimle birlikte artan talebe cevap vermekte zorlanıyor.

Otomobil Satış Müdürü Muharrem Yazıcı, "Pandeminin de etkisiyle global anlamda uluslararası tedarik zincirinde problem oldu. Yarı iletken malzeme dediğimiz çip bulunamadığı için özellikle otomotiv sektöründeki üretici firmalar sıkıntı yaşamakta" diye konuştu.

Bayiler ise araç almak isteyenlere ileri bir tarih için sıra veriyor. Yetkililer, sıfır araç almak isteyen müşterilere 1 ay sonrası için temin yapılabildiğini söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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