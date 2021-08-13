ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç fiyatları düştü mü? Araç sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara binek araç ÖTV matrah oranlarında düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile birlikte bazı sıfır araçların fiyatlarında ciddi bir düşüş olması bekleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte 300 bin liraya satılan bazı modellerde 50 bin lira indirim olması bekleniyor. Peki ÖTV oranları düştü mü? ÖTV oranları hangi modellerde düştü?

ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç fiyatları düştü mü? Araç sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara binek araç ÖTV matrah oranlarında düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile birlikte bazı sıfır araçların fiyatlarında ciddi bir düşüş olması bekleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte 300 bin liraya satılan bazı modellerde 50 bin lira indirim olması bekleniyor. Peki ÖTV oranları düştü mü? ÖTV oranları hangi modellerde düştü?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar otomobil sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi sevindirdi. Bir süredir kredi faizlerinin yüksek olması ve otomobil fiyatlarının da artmasıyla araç piyasasında yaprak kımışdamıyordu. Yeni yapılan düzenleme hem araç satıcılarına hem de vatandaşın işine yarayacak. Yeni düzenleme ile binek araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Buna göre bazı nodellerde fiyatların geri çekilmesi bekleniyor. Peki ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç fiyatları düştü mü?

ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerli?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Sıfır araç fiyatları düştü mü?

Yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artması ile fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bazı modellerde ÖTV diliminin değişmesiyle birlikte yüzde 15 civarında indirim olabileceği öngörülüyor. Bu indirimle 300 bin TL'lik bir aracın fiyatının yaklaşık 50 TL düşmesi anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50-60 bin lira civarında bir düşüş olması bekleniyor.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.