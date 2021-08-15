ÖTV düzenlemesinden sonra otomotivde marka marka güncel fiyatlar

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili markalardan da fiyat düzenlemeleriyle ilgili açıklamalar geliyor. İşte fiyatlarını güncelleyen markalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Kararla birlikte markalar da fiyat listelerini güncellemeye başladı...

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Volkswagen'in Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression modeli 241 bin 200 TL'ye düşürüldü.

Yeni Seat Leon 1.0 TSI 110 HP Style 235 bin TL'ye düşerken, 1.5 TSI ACT 130 HP FR modeli ise 267 bin TL'den satışa sunuldu.

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus 281 bin TL'den satılırken düzenleme sonrası 235 bin TL'ye indi.

Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR modelleri ise 258 bin TL'den satılıyor.

Skoda'nun Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite modeli 309 bin 400 TL'den 248 bin 400 TL'ye düştü.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yapılan düzenlemeyi markanın modelleriyle örnekler vererek anlattı.

Bozkurt, "Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak" dedi.

Bozkurt ayrıca, ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerinde barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı geldiğini söyledi. Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL'den 248 bin 100 TL'ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350'den 256 bin 650 TL'ye gerilediğini belirtti.

Fiat da fiyatlarını güncelledi. Fiat, tüm modellerinde 52 bin 300 TL'ye varan indirimler getirdi.

288 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP EASY modeli düzenlemeyle birlikte 241.100 TL'ye geriledi.

307 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Lounge modeli ise 51 bin TL'lik indirimle 256 bin 900 TL'ye düştü.

Egea HB Urban ve Lounge paketlerinde ise 50 bin 600 TL ile 52 bin 300 TL arasında indirim uygulandı.

Egea'nın Cross modelinde de 49 bin 100 TL'ye kadar bir indiim var.

Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance paketi 260 bin 788 TL'den satışta.

Yeni Hibrit Jazz e:HEV modeli ise 268 bin 954 TL'ye, Crosstar Executive modeli ise 277 bin 621 TL'ye düşürüldü.

Opel'in Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Manuel modeli 289 bin 500 TL'den 241 bin 900 TL'ye geriledi.

292 bin 000 TL'den satılan Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik modeli 246 bin 038 TL'ye düştü.

Dizel 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik model ise 261.950 TL'ye indi.

2008 ACTIVE 1.2 PureTech modeli de 265 bin 622 TL'ye düştü.

Renault'tan yapılan açıklamada, "Yeni matrah düzenlemesinin baremler arasındaki geçişlerde yüzde 5 - yüzde 17 oranlarında indirim olarak yansıyacağını söyleyebiliriz" denildi.

Hyundai i10'nun 162 bin 350 lira lira olan fiyatı ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 156 bin 937 liraya düştü.

Elantra modelinde ise 231 bin 404 lira olan fiyat 192 bin 835 liraya indi.

291 bin 800 lira olan Nissan'nın Juke modelinin fiyatı ÖTV indirimi ile 243 bin 166 liraya düştü.

KIA'nın Sportage isimli SUV modelinde ise fiyat 292 bin 900 liradan 244 bin 083 liraya indi.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.