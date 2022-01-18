ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?

Matrah düzenlemesi fiyatlara nasıl yansır? Ocak ayı araç alımı için fırsat mı? Önümüzdeki 6 ay fırsat olarak değerlendirilmeli mi?

Kısa bir süre önce ÖTV matrahında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ikinci el araç fiyatlarına da etki etti. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "2021 yılı otomotiv sektörü için inişleri ve çıkışlarıyla tarihe geçecek bir dönem oldu. Kur, enflasyon ve tedarik sıkıntıları üçgeninde yılın son çeyreğinde yüzde 40-60'lara varan fiyat artışlarına karşın, Ocak ayını tüketiciler bir fırsat olarak değerlendirmeli.

Zira yılın ikinci yarısı itibariyle tekrar ciddi fiyat artışları yaşanabilir. Matrah düzenlemesi, kısıtlı modellerde maksimum yüzde 7-8'lik bir fiyat düşüşü olarak ikinci ele yansıyacaktır. 2022 yılının ilk yarısında 4 milyon, ikinci yarısında ise 5 milyon ikinci el araç satışıyla yılın 9 milyonla kapanacağını ümit ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz senenin tüm sektör için unutulmaz bir yıl olarak tarihe geçeceğini ifade eden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 2021'in ilk beş ayının pandemi gölgesinde oldukça kötü geçtiğini, kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının başlangıcıyla hareketlenmeye başladığını dile getirdi.

Ekim ve aralık ayında ivme kazandı

Kur, enflasyon ve tedarik zincirindeki problemler üçgeninde ikinci el araç pazarı, Ekim-Aralık ayları arasında müthiş bir ivme kazandı. Ancak yılın son periyodunda bazı otomobillerde yüzde 60-70, ortalama yüzde 40-60 seviyesinde tüm fiyatlarda artış yaşandı. 15 Aralık-15 Ocak'taki gelinen süreçte araç fiyatları üzerindeki şişmiş fiyatlar geriledi, bazı modellerde yüzde 25'e varan düşüşler yaşandı ve tüketiciler için daha makul bir tablo ortaya çıktı. Fiyatların daha da düşmesi artık tamamen kurla bağlantılı. Fakat bugünden sonra önümüzdeki aylarda çok ciddi bir fiyat düşüşü beklemiyoruz. Önümüzdeki 6 aya bakacak olursak, vatandaşların Ocak ayını bir fırsat olarak değerlendirmesini tavsiye ediyoruz.

Fiyatlar ikinci yarıda ne olur?

Yılın ikinci yarısında fiyatlar tekrar artabilir, matrah düzenlemesinin etkisi sınırlı olacak

Yılın ilk iki haftası oldukça durağan ve verimsiz geçti; tüketiciler fiyatların dip seviyeye gelmesi beklentisinde, matrah düzenlemesi belirli modellerde ancak yüzde 7-8'lik bir fiyat düşüşü olarak pazara sınırlı şekilde yansıyacaktır. Fiyatlar özellikle ikinci yarı itibariyle tekrar ciddi bir artış trendine girebilir. Tüketiciler ilk çeyreği iyi değerlendirmeli.

2022 yılı fırsat yılı mı?

2022 yılının bir fırsat yılı olabileceğini dile getiren Karakaş, "Özellikle ikinci yarıda tedarik probleminin çözülmesi, pandemi ile ilgili gevşemeler belirleyici bir rol oynayacak. Hususi otomobil artık tüketicilerde ciddi bir alışkanlık geldi, elektrikli otomobiller de 2022'de hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayacak. Sektör hem değişiyor hem gelişiyor. Yılın ikinci yarısından ümitliyiz; ikinci yarıda beş milyon, ilk yarıda ise dört milyonluk bir satış bekleyerek 2022 yılının dokuz milyonluk bir hacme ulaşacağına inanıyoruz. Otomerkezi.net olarak bu yıl 40 şube ve toplam 8 bin araçlık satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi. .