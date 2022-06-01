ÖTV artışı sonrası alkole zam!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabın yaptığı paylaşım ile bazı içki gruplarına gelen zamları paylaştı.

Resmi Gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararda içkide ÖTV artışı yüzde 25 oranında gerçekleşmişti.

Artış sonrası 1 litrelik rakının vergi oranı 64 lira artarken, 70'lik bir rakı şişesinde vergi tutarı 45 liraya çıkmıştı.

ÖTV'de artışın etkileri de görülmeye başlandı. Bazı içki grupları listelerinin paylaşılması ile bir bira grubunun 50'lik şişe fiyatlarının 29 lira ile 35 lira arasında değiştiği görülürken, yine farklı bir rakı grubunun fiyatlarının da 70'lik şişede ortalama 400 lira olduğu görüldü.

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