Otuzuncu yılına giren şirketin çalışanlarının yarısı kadınlardan oluşuyor

Temelleri 1991 yılında İstanbul Alemdağ'da küçük bir atölyede atılan Lineadecor, 30 yılı geride bıraktı. Bugün Gebze'deki 30 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında son teknolojiyle üretimini sürdüren firma, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına yılda 26 farklı modelde 25 bin adet mutfak mobilyası sunuyor. Lineadecor'un yönetici kadrosunun yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Tüm beyaz yakada ise bu oran yüzde 44. Şirketin üretim alanında da önemli görevler üstlenen kadın çalışanları mevcut. Bu anlamda sektörde çok iyi bir pozisyona sahip.

Firma bu süreçte perakende mağazacılık alanında da önemli adımlar attı. İlk mağazasını 1997 yılında İstanbul Kalamış'ta açan Lineadecor'un şu anda 65'i yurtiçinde, 23'ü de yurtdışında olmak üzere toplam 88 satış noktası bulunuyor. Gerek perakende mağazalar gerekse üstlendiği projeler sayesinde üretiminin yüzde 30'unu ihraç eden firmanın yurtdışı mağazaları ABD, İngiltere, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan, Pakistan ve Burkina Faso'da bulunuyor.

TURQUALİTY KAPSAMINDA

Önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla ağırlık vereceklerini belirten Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, mağaza açmak için hedefleri arasında birçok ülkenin olduğunu, ilk etapta ise Hollanda, Kuveyt, Kenya ve Katar'ın bulunduğunu söyledi. Ecemiş, “Turquality sisteminden de aldığımız destekle hedef pazarlarda sürdürülebilir bir ihracat anlayışı hedefliyoruz. Türkiye çapındaki başarımızı yurtdışında da daim hale getirip, global bir marka olma yolunda attığımız adımları devam ettireceğiz” dedi.

Mutfak mobilyası üretirken, kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına uygun yaşam alanları tasarladıklarını ifade eden Ecemiş, “Ürün kalitesine önem vermekle birlikte teknolojiye ve insana yönelik yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Kullanıcının ihtiyaç ve isteklerine hızlı ve eksiksiz cevap vermemiz Lineadecor'u diğer firmalardan ayıran en temel özelliğimiz. ‘Bu mutfakta yaşanır' sloganımızla, içinde yemek yeme, misafir ağırlama, televizyon izleme, ders çalışma gibi pek çok faaliyeti barındıran mekânlar tasarlıyoruz. Açık mutfak kullanımlarının artmasıyla birlikte mutfak dolaplarımız TV ünitesi, kitaplık gibi fonksiyonları da içinde barındırır oldu. Perakendede gerçekleştirdiğimiz mutfak ve banyo mobilyası satışlarına ek olarak, üretimdeki esnekliğimiz sayesinde yurt içi ve yurtdışı toplu projelerde ihtiyaca özel farklı ürünler de üretebiliyoruz” diye konuştu.