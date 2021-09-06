Otomotivde ÖTV soruşturmasında ceza verilmeyecek

Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittiklerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından söz konusu şirketlere idari para cezası verilmeyeceğini açıkladı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı şirketler hakkında yürütülen soruşturmada idari para cezasına gerek görülmediği belirtildi.

Kurul, resmi internet sitesinden yayımladığı karar metninde, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı şirketlerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittiklerine ve mal arzını kısıtladıklarına dair soruşma yürüttüklerini kaydetti.

Soruşturmanın sonucu olarak, Baylas Otomotiv A.Ş., Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında idari para cezası verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

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