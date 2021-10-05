Otomotivde kredi stoku

Toplam taşıt kredi Stoku 91 milyar 511 milyon lira olarak gerçekleşti. Taşıt kredi stokunun 26 milyar 821 milyon liralık tutarını bireysel tüketici kredileri oluşturdu

Türk otomotiv sektörü salgının tesiriyle sarsıntı yaşasa da 2021'e umutlu başladı. Yılın ilk ayında satış rakamları, aşılamanın başlaması, yeni model yatırımları ve Avrupa'da toparlanmaya bakarak, 2021 için ‘toparlanma yılı' denilen sektörde iç pazarda, üretimde ve ihracatta büyüme bekleniyor. Toplam üretim adetinin 1.5 milyon adete çıkması hedefleniyor.

Bu yılın ilk 7 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşmişti.Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayımladığı verilere göre 2021 Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise aylık yüzde 22,2 büyürken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 daralarak 58.454 adet oldu. Yıl başından bu yana otomotiv ve hafif ticari pazarı yıllık yüzde 24 büyüyerek 501.004 adet oldu.

Global pazar tahminleri

Öte yandan LMC Automotive, 2021 yılı 2. çeyrek itibarıyla 2021 kapanış tahminlerini yayımladı. Buna göre 2021 yılı dünya toplam otomotiv pazarının bir önceki yıla oranla yüzde 12,1 artışla 90,966 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2022 yılında dünya otomotiv pazarının 2021 yılına göre yüzde 6 artışla 96,469 milyon adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Otomotiv sektörüne bakmadan evvel öncelikle uluslararası finansal öngörülerin bilinmesi önem arz ediyor:

IMF'nin küresel tahmini

Uluslararası Para Fonu IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Temmuz 2021 raporunda küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak açıkladı. Raporda ABD'nin büyüme tahmini 2021 için yüzde 7, 2022 için yüzde 4,9, AB'nin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,6, 2022 için yüzde 4,3, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2021 için yüzde 6,3, 2022 için yüzde 5,2 olarak belirtildi.

OECD'den ekonomik görünüm

OECD'nin Ekonomik Görünüm Mart 2021 raporunda dünya ekonomisinin 2021'de yüzde 5,6, 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğini öngörüyor. Euro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 3,9, 2022'de ise yüzde 0,3 büyüyeceği öngörülüyor. Aynı raporda ABD'nin 2021'de yüzde 6,5, 2022'de yüzde 4,0 büyüyeceği ifade ediliyor.

Dünya Bankası'nın yorumu

Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde

2,6'den yüzde 4,2'ye çıkardı. Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD

ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7'den yüzde 4,0'a çıkarıldı.

Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıklanan 2020 tahmini yüzde 9,1 daralma olarak revize edildi. 2021 tahminiyse yüzde 1,3'den 4,5'e yükseltildi.Gelişmiş ekonomilerin 2020'de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020'de yüzde

2,5 daralacaklarını ve 2021'de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.

Fitch Ratings tahminleri

Fitch Ratings ise küresel büyüme tahminini 2020 yılı için -%1,9 olarak açıkladı. Büyüme tahminleri ABD için -%3,3, AB için yüzde eksi 4,2 ve Birleşik Krallık için yüzde eksi 3,9 olarak açıklandı. Ayrıca Çin'de büyümenin yüzde 2'nin üzerinde olacağını öngördükleri belirtildi.

Otomotiv kredi stoku

Otomotiv Distribütörleri'nin (ODD) kurumsal değerlendirmesinde sektörel veriler değerlendirilirken otomotiv sektöründeki kredi stokuna da yer verildi. Bu bağlamda; TCMB verilerine göre; 2021 Ağustos ayında Toplam Kredi Stoku, 2020 Ağustos ayına göre%86 artarak 91 milyar 512 milyon TL oldu. 2021 Temmuz ayına göre ise yüzde 1,69 arttı.

2021 Ağustos ayı sonu itibari ile Finansman Şirketleri Kredi Hacmi toplamı 34 milyar 295 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi toplamı 41 milyar 263 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi Stoku 91 milyar 511 milyon TL olarak gerçekleşti. Taşıt Kredi Stoku'nun 26 milyar 821 milyon TL'lik tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 64 milyar 689 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu.

Otomotiv sektörel pazarı

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 461.730 adet, üretim yüzde 10,7 artarak 705.079 adet ve ihracat yüzde 6,6 artarak 512.320 adet oldu. İhracat değeri ise yüzde 26,8 oranında artarak 16 milyar 731 milyon dolar seviyesine ulaştı.Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 83.255 adet, üretim yüzde 3,8 artarak 107.219 adet ve ihracat yüzde 0,5 azalarak 70.458 adet oldu. İhracat değeri ise yüzde 19,1 oranında artarak 2 milyar 408 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İkinci el pazarı raporu

TÜİK verilerine göre, 2021 Temmuz sonu itibarıyla Türkiye ikinci el araçları toplam pazarı yüzde 22 azalarak 4.229.655 adetle yeniden el değiştirdi. 2020 yılı aynı döneminde 5.423.192 adet olarak gerçekleşmişti.

2021 Ocak-Temmuz döneminde toplam otomobil ve ticari araç ikinci el pazarı yüzde 24,1 azalarak 3.780.509 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 74,4 pay ve 2.813.162 adetle ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını yüzde 19,1 pay ve 723.080 adetle kamyonet pazarı izledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.