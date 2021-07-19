Otomotiv satış sonrası pazarı yükselişe hazır

Otomotiv satış sonrası pazarının yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yükseliş, ikinci çeyreğe de yansıdı. Yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ve ihracatta yaşanan artış ile birlikte istihdamdaki pozitif seyir, üçüncü çeyreğin yatırım planlarını da hareketlendirdi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) “2021 Yılı İkinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme” anketine göre; katılımcıların yarıya yakının üçüncü çeyrekte yatırım planladığı ortaya çıktı. Söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 38'e kadar gerilemişti. Yılın ikinci çeyreğinde sektörde yaşanan problemlerde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde sektörde yaşanan sorunların başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” gelirken, ikinci çeyrekte “tedarik problemlerinin” yükselişe geçtiği ortaya çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tedarik problemleri yaşayanların oranı yaklaşık yüzde 73 iken, yılın ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 82,5'e kadar yükseldi.

Üçüncü çeyrekte artış beklentisi

OSS Derneği'nin 2021 Yılı İkinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme anketine göre; yurt içi satışlarında ve ihracatta artışlar yaşandı, bu artışlar üçüncü çeyreğe de yatırım planı olarak yansıdı. Sektör yılın başında yatırım planlarına daha temkinli yaklaşırken, katılımcıların yarıya yakınının üçüncü çeyrekte yatırım planladığı ortaya çıktı. Ankete göre; yurt içi satışlarda ilk çeyreğe göre ortalama yüzde 8 artış yaşandı. Çalışma; geçen yılın aynı dönemine göre de satışlarda yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Ankete göre; yılın ikinci çeyreğinde üyelerin yurt içi satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yaklaşık yüzde 24 arttı.

Ankette yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler de soruldu. Katılımcılar ise yurt içi satışlarda yılın ikinci çeyreğine oranla ortalama yüzde 16'lık artış beklediğini açıkladı. Ankete göre sektörün; bu yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlarda, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18'lik artış beklediği de ortaya çıktı.

İstihdamda pozitif seyir

Ankette; tahsilat süreci açısından yılın ikinci çeyreği ile ilk çeyreği karşılaştırıldı. Katılımcıların yarısından fazlası, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe oranla tahsilat süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Sektörün istihdam politikalarının da mercek altına alındığı çalışmaya göre; yılın ikinci çeyreğinde üyelerin toplam istihdamının önceki dönemlere göre benzer, pozitif bir seyir izlediği ortaya çıktı. İstihdam ile ilgili soruya katılımcıların yüzde 44'ü “arttı”, yaklaşık yüzde 51'i “değişiklik yok”, yaklaşık yüzde 5'i de “azaldı” yanıtını verdi.

Kur artışı problemi önceliği tedarik sorununa bıraktı

Ankette sektörün yaşadığı problemeler de belirlendi. Sektörün öncelikli sorunları arasında ise “döviz kurlarındaki hareketlilik” ve “kargo maliyet/ teslimat problemleri” yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde kur artışlarının en önemli problem olduğunu söyleyen üye oranı yüzde 94'e yaklaşırken, söz konusu oran ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 67 oldu. “Kargo maliyet ve teslimat problemleri” yaşadığını söyleyen üyelerin oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 65 iken, bu oran da ikinci çeyrekte yüzde 55'e geriledi.

Yatırım planı yapan şirket sayısı arttı

Katılımcılara “Önümüzdeki üç ayda yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Yılın üçüncü çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üyelerin oranının yüzde 46 ile yükseliş eğiliminde olduğu belirlendi. Söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 38'e kadar gerilemişti. Ayrıca katılımcıların tümünün önümüzdeki üç ayda sektörde olumsuzluk beklemediği, üyelerin yarıdan fazlasının da sektörün gidişatıyla ilgili olumlu görüş belirttiği aktarıldı.

İhracatta yüzde 19'luk yükseliş

Sektörde yaşanan hareketlilik üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Üretici üyelerin yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 85'e yükseldi. Geçen yılki kapasite kullanım ortalaması yüzde 80, bu yılın ilk çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması ise yüzde 83'tü. Yılın ikinci çeyreğinde, üyelerin üretimleri bir önceki çeyreğe göre ortalama yaklaşık yüzde 10, geçen yılın ikinci çeyreğine göre de ortalama yüzde 21,5 oranında yükselişe geçti. Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatları, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 8 oranında artış gösterirken, yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatları, dolar bazında geçen yılın ikinci çeyreğine göre ortalama yaklaşık yüzde 19'luk bir artış gösterdi.

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