DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şeker hastaları için umutlandıran keşif
Kripto para dolandırıcılığında yeni yönteme dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
2021 İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak? İBB bursu kaç lira olacak?
Okyanusları kurtarmak için ABD'ye çağrı!
Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları (29 Kasım – 5 Aralık 2021)
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın Başbakanı, 'mutluluğun sırrını' açıkladı
Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!
34 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı
İstanbul’daki yoğun koku, depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama
Sakarya'dan günde 100 milyon metreküp gaz
Metin Feyzioğlu veda etti: Allah’a ısmarladık
İsrail’den İran’a tehdit: İhlallerinin bedelini ödemeli
Kripto para piyasası toparlanıyor: Bitcoin yeniden yükselişte
Şanlıurfa namaz vakitleri nelerdir (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)?
İyi peynir ayak gibi kokmalıdır!

TIMETURK / EKONOMİ / Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!

Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!

Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış döneminin başladığını belirten Sabah yazarı Ufuk Sandık, 'Bunun amacı 'al-sat'çıları engellemek' dedi

50 Dakika Önce
2021-12-06 08:20:00
Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomobil satışlarında firmaların müşterilerine "aracı hemen satmayacağına dair" yeminli sözleşme yapmaya başladığını yazdı. Sandık, bu uygulamadaki amacın "sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek" olduğunu söyledi.

Sandık, bugünkü köşe yazısında "Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi" dedi ve şunları yazdı:

"Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor."

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş