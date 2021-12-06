Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!
Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış döneminin başladığını belirten Sabah yazarı Ufuk Sandık, 'Bunun amacı 'al-sat'çıları engellemek' dedi
2021-12-06 08:20:00
Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomobil satışlarında firmaların müşterilerine "aracı hemen satmayacağına dair" yeminli sözleşme yapmaya başladığını yazdı. Sandık, bu uygulamadaki amacın "sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek" olduğunu söyledi.
Sandık, bugünkü köşe yazısında "Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi" dedi ve şunları yazdı:
"Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor."
Kaynak: sabah.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)