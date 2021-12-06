Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış dönemi!

Otomotiv piyasasında yeminli imzalı satış döneminin başladığını belirten Sabah yazarı Ufuk Sandık, 'Bunun amacı 'al-sat'çıları engellemek' dedi

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomobil satışlarında firmaların müşterilerine "aracı hemen satmayacağına dair" yeminli sözleşme yapmaya başladığını yazdı. Sandık, bu uygulamadaki amacın "sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek" olduğunu söyledi.

Sandık, bugünkü köşe yazısında "Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi" dedi ve şunları yazdı:

"Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor."

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.