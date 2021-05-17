Otomotiv pazarında hedef tutacak mı?

Yükselen döviz kuru ve Avrupa'da halen yaşanan araç üretim problemleri, ertelenen talep sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında kesinlikle bir artış düşünülmüyor

Yılın ilk dört ayında ikinci el araç satış adetleri 1 milyon 500 bin seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 30 daraldı.Pazardaki ikinci el araç stoku da yüzde 20 düştü. Uzun kapanma dönemi sonrası artan taleple, fiyatlarda eylül ayına kadar kademeli olarak yüzde 8'lik bir artış öngörülürken geçen sene karşılaşılan panik alımlar ve radikal fiyat artışlarının tekrarlanmayacağı üzerinde durulurken 8,5 milyonluk pazar hedefi ise uzak görünüyor.

Satın alma eğiliminde artış

Son yılların en durgun dönemini geçiren ikinci el araç pazarı ile ilgili olarak Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinin tamamlanmasıyla sosyal ve ekonomik hayatın tekrar canlanmasıyla, araç satın alma eğilimlerinde artış beklendiği ifade edildi. Yılın ilk dört ayında 1 milyon 500 bin ikinci el aracın satıldığı belirtilirken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu vurgulandı.



2020 yılı performansı yakalanabilir mi?

Karakaş "Online araç satış platformlarında aralık ayında 470 bin satılık araç varken, şu an 340 bin seviyesine gelmiş durumda. Operasyonel filo kiralama şirketleri, sıfır kilometre araç alımını ertelediği için, ellerindeki araçları satılığa çıkarmayı düşünmüyor. Yıl başındaki 8,5 milyonluk pazar hedefi uzak görünüyor. Kısıtlamaların tekrar hayatımıza girme olasılığı yüksek. Tüm bu etkenlerle pazarın 2021'i 6,5 milyonluk adetle kapatacağını öngörüyoruz. Her şey yolunda ilerlerse, 7 milyonu zorlayacak, fakat 2020 yılı performansını yakalayamayacaktır." dedi.

Artış beklenmiyor

Yükselen döviz kuru ve Avrupa'da halen yaşanan araç üretim problemleri, ertelenen talep sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında kesinlikle bir artış düşünülmüyor. Fakat bu fiyat artışı, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşadığımız şekilde olmaz, Nisan ayında son zamanların en düşük seviyesini gören fiyatlar, Haziran'da ortalama yüzde 2, Eylül ayına kadar toplamda yüzde 8 artışı görebilir.Tüketiciler, fiyat konusunda endişe etmesin. Pazar artık belirli bir dengeye oturmuş durumda.İkinci ele düşen spot sıfır kilometre araçlara olan ilgi azaldı, en yüksek talep 7-12 yaş arası ve 70 bin ile 140 bin TL etikete sahip otomobillerde görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.