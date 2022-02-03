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TIMETURK / EKONOMİ / Otomotiv firmalarına soruşturmada karar

Otomotiv firmalarına soruşturmada karar

Otomotiv sektöründe rekabeti engelleme iddiasıyla 5 firmaya yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurumu, firmalara idari para cezası vermedi.

30 Dakika Önce
2022-02-03 00:34:15
Otomotiv firmalarına soruşturmada karar

Rekabet Kurumu, Almanya'da yerleşik 5 firma hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman otomotiv firmalarına rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmediği belirtildi.

TRTHaber .

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