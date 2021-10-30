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TIMETURK / EKONOMİ / Otomotiv devleri çip krizine yenik düştü

Otomotiv devleri çip krizine yenik düştü

Japon otomobil devi 8 firmanın eylül ayındaki toplam ülke içi üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 düştü.

2 Saat Önce
2021-10-30 09:17:47
Otomotiv devleri çip krizine yenik düştü

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kyodo ajansının haberine göre, başlıca 8 Japon otomobil üreticisinin eylül ayı toplam ülke içi yerel üretimi, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 49,7 düştü.

Kayba, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile Covid-19 salgınında fabrikalarda çalışmaların durdurulmasının neden olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK KAYIP SUBARU VE DAİHATSU'DA GERÇEKLEŞTİ

8 üretici firma Eylül 2021'de Japonya içinde 398 bin 75 araç imal etti. En büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da gerçekleşti.

Bu dönemde Subaru yüzde 74,8, Daihatsu yüzde 68,2, Honda ise yüzde 55,5 üretim kaybı yaşadı.

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın ise eylülde imalatı yüzde 55,3 azaldı.

Bu, üretimde yüzde 61,8 düşüşün görüldüğü Mayıs 2020'den bu yana en büyük üretim kaybı olarak kayda geçti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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