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TIMETURK / EKONOMİ / Otomotiv devinden Türkiye kararı

Otomotiv devinden Türkiye kararı

Renault Group, Türkiye’de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu.

28 Dakika Önce
2021-12-01 12:45:16
Otomotiv devinden Türkiye kararı

RGO, Renault Group'un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli “Renaulution” planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek “Yeni Atılım” projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor. “Renaulution” planının ana hedefi, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group'u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklandı.

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Renault Group konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; bu yeni yapılanmayla birlikte Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3'üncü sırada yer alırken, Türkiye'nin toplam ihracatına 3 milyar Euro'luk katkıda bulunuyor. 2000 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde. Renault Group, orta vadeli “Renaulution” planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO'luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO'su Luca De Meo'ya bağlı olacak. Hakan Doğu, Grubun Türkiye'ye yönelik “Yeni Atılım” planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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