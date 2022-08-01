Otomotiv devi Volkswagen ilk uçan aracı eVTOL'u tanıttı

Volkswagen, bireysel mobilite konusunda yeni adımlar attığını ilk elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) uçan araç prototipini tanıttı.

Güvenilir araç markalarından biri olan Volkswagen, 2020 senesinde Çin'de başlattığı uçan araç projesine dair ilk başarıları aldı. Bu doğrultuda tamamen elektrikli ve sürdürülebilir bireysel mobilite konusunda yeni adımlar atma kapsamın ilk elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) yolcu uçağı prototipini tanıttı.

İlk uçuş 2023'ün sonunda bekleniyor!

Volkswagen, yeni nesil mobilite çözümleri sunmak amacı ile yoğun araştırmalar yaparak ve gerçekleştirdiği gelişmeler sonrasında ilk prototipi "V.M.O"yu paylaştı. İlk prototip siyah ve altın renkleri ile karşımıza çıkarken bunun nedeninin ise Çin'de Kaplan yılı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra araca "Uçan Kaplan" adı verildi.

Uçan aracın prototip hali emisyonsuz mobilite için var olan otonom sürüş çözümlerini ve batarya teknolojisini benimsedi. Uzunluğu 10.6 metre olan aracın kanat açıklığı ise 11.2 metredir. Uçan araç dikey kalkış için sekiz rotorunu kullanırken, yatay uçuş için ise iki pervaneyi kullanmaktadır.

Volkswagen, aracı en iyi hale getirmek için bu yıl içerisinde birkaç uçuş testi gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra 2023 yılının yaz aylarının sonuna kadar ise daha ileri düzeyde test uçuşları yapılacak. Tasarlanan araç dört yolcu ve eşyalarını taşıyacak şekilde yapılıyor. Uçan aracın menzilinin 200 km civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu araç, Çin'in kalabalık ve üyük şehirlerinde kentsel ve şehirlerarası ulaşım için önemli bir rol oynayacak. Ticari açıdan kullanımda ise ilk olarak zengin Çinli müşterilere VIP hava ulaşım hizmetlerinde birinci sınıf bir ürün olarak sunulacağı düşünülüyor.

Bu araçlar geleneksel kara taşımacılığı için kullanılan araçlara göre daha hızlı ve verimli şekilde çalışacak. Projede devamlılık sağlanırsa Volkswagen Grubu, Çin'de uçuş gerçekleştirebilmek için ilerleyen dönemde yetkili makamlara başvuracaktır.