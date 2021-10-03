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Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

TIMETURK / EKONOMİ / Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, tren ekipmanları denetlemelerinde ‘hileli işlemlerin’ ortaya çıkması sonucu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-10-03 10:08:03
Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, düzenlediği basın toplantısında, "Şirketimizin yüz yüze geldiği en büyük sorun yönetim ve fabrikalarda çalışanlar arasındaki irtibat kopuklukları" dedi.

Mitsubishi Electric şirketinin 'köklü değişikliklere' ihtiyacı olduğunu belirten Sakuyama, "Gözden kaçırılmalardan kendimi sorumlu hissettim" diye konuştu.

Sakuyama, hem şirket görevinden hem de ülkenin en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Firma dışından avukat ve akademisyenlerden oluşan uzman heyetin raporu sonrası, Sakuyama'nın istifa etmesi dikkati çekti.

Heyetin yayımladığı soruşturma raporuna göre, 'hileli işlemlerde bulunan' Mitsubishi Electric çalışanları 'dürüst prosedürlerle' kalite kontrol gerçekleştirmedi.

Nagazaki tesislerinde üretilen havalandırma sistemleri ve kompresörlerin kalite kontrol denetlemeleri, bilgisayar programları kullanılarak otomatik olarak üretildi.

Gifu tesislerinde ise elektromanyetik şalterlerde, halihazırda güvenlik sertifikasyon kuruluşuna kayıtlı olanlardan farklı parçalar kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 'çalışanların üstleriyle görüş alışverişinde bulunabileceği, hatalara tahammül edilebilen ve sorunların çözümünde iş birliğinin teşvik edileceği kurumsal kültürün' sağlanmaya çabalanacağı kaydedildi.

Hileli denetleme sürecinin 30 yılı aşkın olduğu tahmin ediliyor. Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi de iddiaların ortaya atıldığı temmuz ayında istifa etmişti.

O dönem Sugiyama, 'görevi kötüye kullanmaya yönelik hileli işlemlerin' 1985 sonrası dönemde süregeldiğini belirterek, durumun "organizasyonel" olduğunu savunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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