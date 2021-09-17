Otomotiv bayileri bakanlık denetimi için ne dedi?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Ticaret Bakanlığı'nın fiyatlara ilişkin denetim kararı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mersin, arzı kendilerinin yönetmediğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotivde bayilere yönelik fiyat denetimi kararı üzerine otomotiv bayilerinin çatı kuruluşu OYDER galericiler üzerinden satış yapıldığı yönündeki ifadelerin sektörün geneline yayılamayacağını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan OYDER Başkanı Turgay Mersin, bazı bayilerin bahsedilen fiili işlemiş olabileceğini ancak bunun sektör geneline atfedilemeyeceğini belirtti. Mersin, bu konuda üyelerini de uyardıklarını sözlerine ekledi.

Sektörde arz sıkıntısı olduğunu ve arzı kendilerinin yönetemediğini belirten Mersin, arzın talebi karşılayamadığı durumda ÖTV matrah indiriminin fiyatlara yansımadığı yönünde bir algı oluştuğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan denetim kararı

ÖTV'de matrah değişikliği sonrası otomotivde haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Bakanlık denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ÖTV düzenlemesi sonrası, söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak bakanlığa 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtildi.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer aldı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.