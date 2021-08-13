Otomobilde ÖTV arttı mı? ÖTV oranları yükseldi mi? Sıfır otomobil fiyatı arttı mı?

Otomobilde ÖTV arttı mı? ÖTV oranları yükseldi mi? Araç almayı düşünenler ÖTV oranlarının düşmesini bekliyordu. Sıfır otomobil almayı düşünenleri sevindirecek bir hamle geldi? Sıfır otomobillerde ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Buna göre çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Peki sıfır otomobil fiyatı arttı mı? Araç fiyatları yükseldi mi? İşte ÖTV'lerde yeni durum...

Otomobilde ÖTV arttı mı? ÖTV oranları yükseldi mi? Araç almayı düşünenler ÖTV oranlarının düşmesini bekliyordu. Sıfır otomobil almayı düşünenleri sevindirecek bir hamle geldi? Sıfır otomobillerde ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Buna göre çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Peki sıfır otomobil fiyatı arttı mı? Araç fiyatları yükseldi mi? İşte ÖTV'lerde yeni durum...

ÖTV oranlarının düşmesini bekleyen binlerce kişi otomobil almayıyı ertelemişti. Sıfır otomobillerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yukarı çekildi. Peki Otomobilde ÖTV arttı mı? ÖTV oranları yükseldi mi? ÖTV oranları düştü mü?

Otomobilde ÖTV arttı mı?

Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

ÖTV oranları yükseldi mi?

Matrah düzenlemesi ile otomobillerin satış fiyatlarının aşağı çekilmesi bekleniyor. Yani 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.