DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak, kaç bilet satılacak?
Ateizm Derneği, Emine Şenlikoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
''Tüketiciler, haksız rekabet yaptığı tespit edilen marketlere dava açabilir''
İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 | Açıklandı mı? 2021 İBB burs sonucu ne zaman açıklanır?
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite mi olacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına kaç kişi alınacak?
Mehmet Aydın: Çiftlik Bank'ın logosundaki inek figürü banka olmadığımızı gösteriyor
Çorum FK'lı Murat Yıldırım: Şampiyon olacağız
Trabzonspor U19 - FC Midtjylland U19 maçını HD olarak canlı izle!
Kabil'de şiddetli patlama!
Bahçeli'den tezkere tepkisi: Kılıçdaroğlu kendini de yaktın partini de ateşe attın
Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi? Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?
Teşvik kararından bisikletseverler memnun kaldı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere bağışladı
Karadeniz'de hamsi bolluğu: Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü
Otomobil satışlarında büyük düşüş!

TIMETURK / EKONOMİ / Otomobil satışlarında büyük düşüş!

Otomobil satışlarında büyük düşüş!

ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarının ekim ayında yıllık bazda yüzde 40,1 azalarak 56.746 adet olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-02 11:16:29
Otomobil satışlarında büyük düşüş!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; 2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40.512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16.234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 arttı.

10 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 4,5 ARTIŞ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614.891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475.312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139.579 adede ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş