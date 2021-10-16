Otomobil markalarından sıfır faiz kampanyası

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomotiv pazarı yüzde 13 oranında artarak 558 bin 145 adet seviyesine yükselirken, toplam pazar Eylül ayında ise yüzde 37 oranında azalarak 57 bin 141 adede geriledi.

Satışlarını artırmak ve pazar payını yükseltmek isteyen markalar ise birbiri ardına Ekim ayına özel kampanyalarını açıklamaya başladı. Çeşitli indirimlerin yer aldığı kampanyalarda, sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekiyor. Otomobil markalarının Ekim ayına özel hazırladıkları kampanyaların detayları haberimizde...

CITROEN

Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor. C3'ün seçili modelleri ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi kullanılarak 181 bin 800 TL'lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor.

C3 Aircross SUV model ailesine sahip olmak isteyenlere özel olarak da 55 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunulurken, modelin başlangıç fiyatı 248 bin TL olarak açıklanıyor. Markanın kompakt modeli C4 de, 249 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Berlingo Kombi modeli için ise 40 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

KIA

Kia, ekim ayında Sportage dizel otomatik ve Black Edition versiyolarında 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuyor. Koreli marka, Stonic, Picanto, Rio modellerini de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile satışa sunuyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz, C-Serisi Sedan otomobillerde 355 bin TL krediye Ekim ayına özel, 12 ay ve yüzde 1.44 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Alman markanın GLB modeli ise Ekim ayında 355 bin TL, 12 ay ve yüzde 1.44 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için de Ekim ayına özel, 500 bin TL'ye, 12 ay ve yüzde 1.44 faiz oranı sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280 bin TL, 12 ay ve yüzde 1.44 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

CLA'da ise 305 bin TL için, 12 ay vadeli, yüzde 1.44 faizli kredi yer alıyor. Markanın hafif ticari araç modellerinden Vito ve Sprinter'da ise Ekim ayında 150 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

OPEL

Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Markanın Mokka modeli de, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Ayrıca, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9 bin 500 TL ek indirim sunulduğu açıklandı.

Grandland X ise Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Combo Life, 217 bin 400 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

PEUGEOT

Fransız üretici, Ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.

Markanın SUV modellerinden 3008 ve 5008'de de 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sunuluyor. Hafif ticari araçlarını da kampanyaya dahil eden Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin TL için 15 ay yüzde 0.99 veya 50 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.