Otomobil/hafif ticari araç pazarı yüzde 24,3 büyüdü; lider Kocaeli

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları, yılın 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

Ağustosta otomobil satışları arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı. Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8,8 azalış kaydetti.

Segment bazında satışlar

Bu yılın ocak-ağustos dönemi segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 214 bin 939 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller de 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

Sedan yine ilk sırada

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay ve 160 bin 18 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

- Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle pazardan yüzde 65,7 pay alırken, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı.

Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.

Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu

Kocaeli, geçen ay 780 milyon 61 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 780 milyon 61 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 420 milyon 28 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 780 milyon 61 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 173 milyon 593 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 82 milyon 781 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ağustos ayında tüm ana üretim üslerinin ihracatında 2020'nin aynı dönemine göre artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 126, Bursa'nın yüzde 45, İstanbul'un yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 40 ve Ankara'nın yüzde 12 arttı.

İhracat pazarında ilk 3 değişmedi

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 311 milyon 234 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 297 milyon 377 bin dolarla Birleşik Krallık ve 259 milyon 659 bin dolarla Fransa izledi.

Slovenya, 185 milyon 643 bin dolarla dördüncü ve İtalya 178 milyon 980 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 911 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 58 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 211 arttı

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 211'lik artış kaydedildi.

İhracat artışı Slovenya'ya yüzde 174, Rusya Federasyonu'na yüzde 83, Fransa'ya yüzde 76, İtalya'ya yüzde 53 ve Almanya'ya da yüzde 23 düzeyinde gerçekleşti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.