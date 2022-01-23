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TIMETURK / EKONOMİ / Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durdurdu

Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durdurdu

Küresel çip krizi, otomotivde lider markalarından biri olan Renault'u da vurdu. Renault, Türkiye üretimine 15 gün ara verme kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-01-23 13:26:30
Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durdurdu

Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi.

Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.
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