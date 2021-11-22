Otomobil değerlendi bakımlar arttı

Pandeminin başlamasıyla birlikte sürücülerin kısıtlamalar ve evden çalışma koşulları nedeniyle uzun süre bakımlar aksadı. Fakat bu yılın ikinci yarısı itibariyle oto servislerinde hareketlilik başladı.

Sıfır kilometre araçlardaki stok problemiyle birlikte tekrar trend haline gelen ikinci el otomobiller, yükselen fiyatlarıyla cep yakmaya devam ediyor.Hali hazırda bir otomobili olan tüketiciler de ellerinin altındakini koruma yoluna gitmeyi tercih ediyor.

İkinci el değerini koruyor

Alım ve satımlarda bir ihtiyaç haline gelen oto ekspertiz süreçlerinde tüm eksiklerin ortaya çıktığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Aracını değiştiremeyen lüks otomobil sahipleri bakımlara daha çok önem vermeye başladı. Premium araçlar özelinde konuşursak, TSE belgeli OEM parça kullanan servislerde 5 bin TL'lik periyodik bakım ücreti 2 bin-2 bin 500 TL'ye kadar düşüyor, yani özel servislerde yüzde 50'den fazla tasarruf imkanı var. Bu bakımlar aracın ikinci el değerini de koruyor." dedi.

Kur etkisi vites yükseltti

İkinci el araç pazarında yaşanan değişimler hem araç sahiplerini hem de bir araç sahibi olmak isteyenlerin radarında. Artan döviz kurunun özellikle yetkili servislerde parça, işçilik, showroom gibi giderleri son 2 yılda dramatik şekilde yükselttiği için bakım maliyetlerinde de mecburi olarak artışa gidildiği ifade edilirken, kurumsal özel oto servislerinin tüketici nezdinde avantajlı bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

İşçilik ücretine yansıtılmadı

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Özel servisler, işçilik ücretlerine bir artış yansıtamadığı için TSE belgeli özel oto servisleri, lüks araç sahipleri için fırsat haline geldi. Örneğin ortalama 5 bin TL'yi bulan periyodik bakım, OEM parçalarla 2 bin - 2 bin 500 TL'ye kadar düşüyor. OEM dediğimiz parçalar ise üreticinin önerdiği, kalitesinden şüphe duymayacağınız parçalar, haliyle araç sahipleri de çok memnun oluyor." şeklinde konuştu.

Ekspertizde önümüze çıkanlar

Pandeminin başlamasıyla birlikte sürücülerin kısıtlamalar ve evden çalışma koşulları nedeniyle uzun süre bakımlar aksadı. Fakat bu yılın ikinci yarısı itibariyle oto servislerinde hareketlilik başladı. İkinci el otomobiller cep yakan boyutlara ulaşmış durumda, sıfır kilometre araç satın almak ise kısa vadede mümkün değil. Aracını değiştiremeyen lüks otomobil sahipleri tabiri caizse elindeki aracın değerini anlamaya başladı, bakım zamanı gelen servise koşuyor.

Satış planları ertelenince uzun süre aynı araçları kullanmayı planlayan çok sayıda tüketici mevcut. Diğer boyutu da şu ki bugün bir araç satacağınız zaman alıcı ekspertiz yaptırmak istiyor. Ekspertizde de aklınıza gelmeyecek tüm eksikler önünüze çıkıyor, bakımı eksik, kötü durumdaki bir aracın ikinci el değeri düşerken, iyi durumdaki otomobil değerini koruyor, satış şansı artıyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.