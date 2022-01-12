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TIMETURK / EKONOMİ / Otogazda zam yapıldı

Otogazda zam yapıldı

Otogaz satış fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 29 kuruş artış yapıldı.

2 Saat Önce
2022-01-12 00:56:55
Otogazda zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak tarihinden itibaren otogaza 29 kuruşluk fiyat artışı yapılacak.

Söz konusu fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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