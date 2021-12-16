Otobüs-minibüs-midibüs ihracatında aslan payı Fransa ve Almanya'nın

Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 40'tan fazlası Fransa ve Almanya'ya olmak üzere 80 ülkeye 1 milyar 117 milyon 865 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi. Bu ürün grubunda Fransa'ya 305 milyon 772 bin, Almanya'ya 142 milyon 509 bin dolarlık satış yapıldı.

Türkiye'den yılın 11 ayında 1 milyar 117 milyon 865 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgilere göre, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 80 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

Sektör temsilcileri 11 aylık süreçte en fazla ihracatı Avrupa'ya yaparken bu ülkelerin başında Fransa geldi. Otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri, bu süreçte Fransa'ya 305 milyon 772 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Almanya'ya ise 142 milyon 509 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

Ocak-kasım döneminde Fransa ve Almanya'ya yapılan ihracat, bu süreçte sektörün toplam dış satımının yüzde 40,10'unu oluşturdu.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracattan ise 78 milyon 142 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

- İsrail, Portekiz, Yunanistan ve Şili'ye ciddi ihracat artışı

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticilerinin İsrail'e yaptığı dış satımda önemli artış yaşandı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat, yüzde 129,32'lik artışla 31 milyon 766 bin dolardan 72 milyon 847 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın 11 aylık döneminde 12 milyon 101 bin dolarlık dış satım yapılan Portekiz'e gerçekleştirilen ihracat yüzde 122,94'lük artışla 26 milyon 978 bin dolar oldu.

Yunanistan'a yapılan ihracat da yüzde 110,37'lik artışla 11 milyon 566 bin dolardan 24 milyon 332 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 560 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs gönderdiği Şili'ye yapılan dış satım da yüzde 139,24'lük artışla 20 milyon 479 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Afganistan, Kırgızistan, Kanada, Tayvan, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Tanzanya, Angola, Togo, Senegal, Somali, Malezya, Nijerya ve Sudan'a da ürün gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.