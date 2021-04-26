Oto servisleri 'zarar' yazıyor

2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL ye düştü. Ortalama 80 bin TL'lik gideri ise 96 bin TL oldu

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor. Gerek ihracat gerekse üretim açısından ilgil yıla ait hedeflerine odaklanan sektör 2021 yılı için umut beslerken sektör temsilcilerinin gözü kulağı salgının seyrinde.

Sektör yön arayışında

Sektörün yan sanayisinde özellikle küçük boy ölçekli işletmeler de otomotivin genel durumundan etkileniyor.

Bunlar arasında oot servisleri de var. Sektör temsilcileri sektörün geleceğine yönelik umutvar olduklarını hatırlatırken karşı karşıya oldukları sorunların çözülmesi için de canhıraş bir çözüm arayışı içersinde...

Pandemi gölgesinde geçen ocak ve şubat aylarında servis giriş adetleri geçen seneye oranla yüzde 30 düşerken, kısıtlamaların gevşetildiği mart ayında ise iş adetlerinin çok ciddi bir artışla 2019 Mart ayı cirosunu yakaladığı belirtildi.

Salgın ilk çeyrekte de etkiledi

Pandemi, yılın ilk çeyreğinde de otomotiv satış sonrası hizmetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Bu düşüşteki en büyük etken, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle hafta içi çalışan araç sahiplerinin, bakım ve onarım işlemlerini ertelemesi oldu. Kısıtlamaların gevşetildiği Mart ayında ise oto servisleri girişleri, 2019 Mart ayı ortalamalarını yakalayarak önemli bir ivme kazandı.

Dövize endeksli malzeme kritik önemde

Ciro bazında ilk üç aylık dönemde ortalama yüzde 23 kayıp yaşanmasına karşın, en önemli gider kalemleri olan dövize endeksli boya ve sarf malzemelerinde yüzde 35 artış yaşandı.TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, hafta sonunun oto servisleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtirken "Hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiği Mart ayında gözle görülür bir hareketlenme yaşanması, bu durumu tekrar kanıtlamış oldu. Fakat vaka sayılarındaki artış ve kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle yılın ikinci çeyreğinden umutlu değiliz" yorumunu yaptı.

100 bin liralık cira 77 bine düştü

Oto servisleri bu dönemde ciddi zararlar etti. 2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL ye düştü. Ortalama 80 bin TL'lik gideri ise 96 bin TL oldu, giderler artarken, gelirler azaldı. Aylık 20 bin TL kar eden bir servis 20 bin TL zarara döndü. İkinci çeyrekte de bu durum devam edecek gibi görünüyor. Nisan ayının ilk iki haftasının verileri bu yönde. Bayram ve kapanmalar da göz önüne alındığında ilk çeyrekten daha zorlu bile geçebilir. Gerçek anlamda sektörün üçüncü çeyrekte toparlanacağı umut ediliyor

Yeni gelir modeli çalışmaları

Oto servisleri ve sigorta sektörünün ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekilirken hem sigorta sektörünün hem de otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yeni bir gelir modeli üzerinde çalışılıyor. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Ünaldı "Sayın Gürsoy'un da ifade ettiği gibi sigorta sektöründe yenilikçi çözümler sunan ürünlere ihtiyaç var. Hem oto servislerine yeni bir gelir kaynağı oluşturacak, hem sigorta sektöründe pastayı büyütecek hem de tüketicilere güven sağlayacak bir iş modeli üzerinde TOSEF olarak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Konuyla ilgili olarak pandemi koşullarına bağlı ilk fırsatta kurumu ve Sayın Başkanımızı ziyaret ederek projemizi aktarıp desteklerini arz edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.