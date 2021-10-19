Oto kredisinde şimdi al seneye öde kampanyası

Otomobil kredilerinde tüketicinin tercihleri arasında yer alan ALJ Finans, ikinci el araç almak isteyenlere cazip ödeme koşulları ile birlikte şimdi alıp seneye ödemeye başlama fırsatı sunuyor.

İkinci el taşıt kampanyasından yararlanmak isteyenler, ilk taksit ödemelerine isterlerse 3 ay sonra başlayabilecekler.

ALJ Finans Genel Müdürü Betügül Toker “Hızlı ve kolay kredi başvuru süreçlerimiz ile hem iş ortaklarımızın hem de müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sunduğumuz kampanyamız ile 15 yaşa kadar her marka ve model araç için showroomlardan ya da dijital platformlardan başvuru imkanı bulunuyor. ‘Şimdi al, seneye ödemeye başla'kampanyamız, ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenler için yıl sonunakadar devam edecek.” dedi.

“Şimdi al, seneye ödemeye başla” kampanyasından yararlanmak isteyenler, daha detaylı bilgi için ALJ Finans'ın anlaşmalı iş ortaklarını ziyaret edebilir veya “KredimOL” mobil ve webuygulaması üzerinden 48 aya varan vadelerde, uygun ödeme koşullarıyla taşıt kredisi hesaplayarak kolay ve hızlı dijital taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.