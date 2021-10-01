Oto fiyatları ne zaman normale döner?

Araç fiyatlarındaki artışın Covid-19 salgını ile doğru orantılı olduğunu belirten oto galerici esnafı, salgının sona ermesi ve araç üretiminin artmasıyla fiyatların da normale döneceğini söyledi.

2 yıldır devam eden koronavirüs salgından dolayı sıfır otomobillerin üretilememesi ve arz talep dengesinin sağlanmaması ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Yüzde 200 oranında zamlanan ikinci el araç piyasasında, normal bir binek aracın fiyatı 50 bin TL civarında seyrediyor.

Oto galericiler, ÖTV indiriminin ise iç piyasaya yansımadığını ifade ettiler.

Van Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı İsa İnan, 37 yıldır otomotiv sektörünün içinde olduğunu ve internet üzerinden araç satışının yapılması ve piyasadaki araç fiyatlarının yerinde durmamasının sorunlara neden olduğunu belirtti.

İnan, "Vatandaş aracının resmini çekip özelliklerini ekledikten sonra internet sitesine koyuyor. Diğer bir vatandaş da buna bakıp diyor ki, ‘benim aracım bundan daha temiz. Adam aracına 150 bin TL fiyat yazmış. Benim aracımın da fiyatı 155 bin TL olsun.' diyor. Bundan dolayı da çok değişik bir fiyat sıkıntısı vardır." dedi.

"Piyasadaki araç talebi karşılanamıyor"

"2 yıldır hiç durmayan bir fiyat yükselmesi var." diyen İnan, "Fiyatların yükselmesinin nedeni Covid-19, sıfır araçların üretilmemesidir. Sıfır araçlar talebi karşılamadığı için ikinci el araç fiyatları yükseliyor" dedi.

1-6 motora kadar olan araçlarda yüzde 50'ye kadar ÖTV indirimine gidildiğini hatırlatan İnan, ÖTV indiriminden faydalanılmadığını söyledi.

İnan, "Piyasada hiç araç yok, sıfır araç bulunmuyor. ÖTV'yi düşürüyorlar. Olmayan bir şeyin neyini düşürüyoruz bunu da anlamadım. Oto galericilerin gidip 10'larca, 100'lerce araç aldıkları şeklindeki bilgiler yalandır. Vatandaş kendisi de bu bahsedilen araçları alamadı ve galericiler olarak bizler de alamadık. Bir yandan çipler olmadığı için araçların üretilmediği söyleniyor. Salgından dolayı dünyada her şey durduğu gibi otomotiv sektörü de durmuş durumda. Bundan dolayı talep artıyor, talep karşılanmadığı için sıkıntılar yaşanıyor ve ikinci el araç fiyatları da gittikçe artıyor. Ama ben bu gidişin böyle sürmeyeceğini düşünüyorum" İfadelerinde bulundu.

"Herkes kendi işini yaparsa piyasa eski haline döner"

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı herkesin bu sektöre yönelmesine neden olduğuna dikkat çeken İnan, şu tavsiyelerde bulundu;

İnsanlara tavsiyem herkes kendi kulvarında ticaretine/işine devam etsin. Galerici otomobil satsın. Kasap kasaplık yapsın. Berber berberlik yapsın, çiftçi çiftçilik yapsın. Herkes işini bırakıp da otomotiv sektörüne saldırmasın. Türkiye'de yetki ve yeterlilik gibi bir mekanizma geliştirildi. Oto galerici arkadaşlarımıza bu yetkiyi verdik. Pandemi biterse ve herkes kendi işine dönerse araç fiyatları da düşecektir. İnsanlar da araç alabileceklerdir. 2 yıl önceye kadar herkes bir şekilde bir araç alıp bine biliyordu. Şuan en kötü aracın fiyatı 60 bin TL olmuş. 2 yıl önce o araç 15-20 bin TL idi ve herkes alabiliyordu ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Pandemi bittikten sonra herkes kendi işini yapacak ve piyasa da eski haline dönecek inşallah.

"Araç fiyatlarındaki artışın nedeni kurların artması ve sıfır araçların stoklanmasıdır"

Araç fiyatlarının kurlara bağlı olarak yükseldiğine değinen Oto Galerici Azat Aslan Karaaslan ise "Araç fiyatlarının yükselmesinde galericilerin ve binicilerin herhangi bir etkisi yok. Kurlar yükseldikçe araç fiyatları da buna bağlı olarak yükseliyor. Araç fiyatlarının daha fazla yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü kur fiyatları günden güne artıyor. Bunun yanında bazı bayilerin sıfır araçları stoklaması araçlarda fiyat artışlarına neden olmaktadır. Stoklanan bu araçları kıştan sonra piyasaya sürerek daha yüksek fiyattan satmayı planlıyorlar." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.