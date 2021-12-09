ÖSYM sözleşmeli personel alımı | ÖSYM iş başvurusu

ÖSYM sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete'ye ilan verdi. Farklı kadrolardan 14 kişiyi bünyesinde çalıştıracak olan ÖSYM'nin şartları ve başvuru detayalarını sizler için derledik. ÖSYM Sözleşmeli personel alımı sınavı için gereken belgeler nelerdir? Başvuru için hangi belgelerin çıkarılması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Resmi Gazete'de ilan vererek açılan kadrolar için 14 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. Koruma ve Güvenlik görevlisi, Büro Personeli, Sınav Hizmetleri Uzmanı bölümlerinde çalışacak olan 14 kişi için verilen ilanın başvurusu (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak.

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç) , Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2'nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Kadrosu ve Kadro Adedi

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu İçin Gereken Belgeler

1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Askerlik durum belgesi,

5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,

7-Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; 23/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı İçin Gereken Belgeler

1-2020-KPSS (B) grubu sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puan türünden asgari 70 puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23/12/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

2-Eşdeğer sınav belgesi ile müracaat eden adayların başvuru süresi içerisinde belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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