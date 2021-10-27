Osman Ömür Tan kimdir? Osman Ömür Tan nereli kaç yaşında? QNB Finansbank'ın CEO'su yeni yılda değişecek. QNB Finansbank'ta CEO görevini üstlenen Temel Güzeloğlu'nun görevden ayrılacağı için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Osman Ömür Tan genel müdürlüğe atanacağı açıklandı. 1998 yılından bu yana QNB Finansbank A.Ş bünyesinde görev alan Osman Ömür Tan bankada çeşitli kritik görevlerde bulunmuştu.

Osman Ömür Tan kimdir? Osman Ömür Tan nereli kaç yaşında? QNB Finansbank'ın CEO'su yeni yılda değişecek. QNB Finansbank'ta CEO görevini üstlenen Temel Güzeloğlu'nun görevden ayrılacağı için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Osman Ömür Tan genel müdürlüğe atanacağı açıklandı. 1998 yılından bu yana QNB Finansbank A.Ş bünyesinde görev alan Osman Ömür Tan bankada çeşitli kritik görevlerde bulunmuştu.

QNB Finansbank'ta Genel Müdür (CEO) Temel Güzeloğlu görevinden ayrılıyor. Temel Güzeloğlu'nun yerine ise Osman Ömür Tan getrilecek. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür Sn. Temel Güzeloğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacak olması sebebiyle boşalacak Genel Müdürlük görevine gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakiben ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir."

Osman Ömür Tan kimdir?

Osman Ömür Tan 1971 yılında dünyaya geldi.

Osman Ömür Tan lise eğiimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardınan lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlayan Osman Ömür Tan daha sonra Bilgi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi aldı.

Bankacılık kariyerine 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başlayan Tan, 1998 yılında QNB Finansbank A.Ş ailesine katıldı.

Kurumsal şubelerde üstlendiği çeşitli sorumlulukların ardından, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kilit Müşteri Yönetimi Grup Yöneticiliği ve Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Grup Yöneticiliği görevlerini üstlendi.

2011 yılı itibariyle Proje Finansmanı, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı fonksiyonlarıyla birlikte Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta.

QNB Finansbank bünyesinde önemi görevleri üstlenen Osman Ömür Tan 1 Ocak 2022'den itibaren bankanın yeni Genel Müdürü olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.