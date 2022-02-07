Örtülü reklam yapan sosyal medya fenomenine rekor ceza

Örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle bir sosyal medya fenomenine Reklam Kurulu tarafından 114 bin lira ceza verildi.

Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomenlerinin gelir takibi için düzenlemeler yapılmıştı. Reklam paylaşımlarında "ürün tanıtımı" açıklaması eklenmesi şart koşulmuştu. Yeni düzenlemeyle influencerların elde ettikleri gelirleri bir banka hesabı aracılığıyla almaları ve vergilerinin de bu banka hesaplarından otomatik olarak kesilmesi gerekiyor.

Bir sosyal medya fenomeninin yaptığı tanıtımları, Reklam Kurulu reklam saydı. TRT Haber'in haberine göre, fenomene 114 bin lira para cezası kesildi.

"TÜKETİCİNİN REKLAMI ALGILAMASI SAĞLANMALI"

Bilişim Hukuku Uzmanı Sertel Şıracı TRT'ye şu yorumlarda bulunuyor:

"Aslına bakarsak verilen cezada her ne kadar rakam olarak bize yüksek gelse de verebileceği minimum cezayı da vermiş durumda. O yüzden sosyal medya etkileyicilerinin dikkat etmesi, bunu uyarı olarak alması gerekir. Influencerlara yatırılacak olan ödemelerin bir banka hesabına yatırılması ve buradan da vergi kesintisinin otomatik yapılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Sonuçta bir tüketiciye yönelik bir tanıtıcı reklam yapıyorsanız bunun reklam olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor." .