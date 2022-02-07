DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Murat Sancak'tan bilet jesti
Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin liralık rekor ceza!
Derya Büyükuncu tutuklanacak mı? Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi? Derya Büyükuncu yakalandı mı?
Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı
2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?
Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?
AssangeDAO, WikiLeaks kurucusu için 38 milyon dolar topladı
İsrail'de Pegasus casus yazılımı skandalı büyüyor
BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi
Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları reklam filmi Zack King ile çekildi!
İlk Türk Laboratuvarı Dünyada Savunma Sanayisi Üretimine Onay Veriyor
Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı
Safa Sarı evlendi! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme
Ödüllü besteci evinde ölü bulundu

TIMETURK / EKONOMİ / Örtülü reklam yapan sosyal medya fenomenine rekor ceza

Örtülü reklam yapan sosyal medya fenomenine rekor ceza

Örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle bir sosyal medya fenomenine Reklam Kurulu tarafından 114 bin lira ceza verildi.

2 Saat Önce
2022-02-07 14:12:31
Örtülü reklam yapan sosyal medya fenomenine rekor ceza

Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomenlerinin gelir takibi için düzenlemeler yapılmıştı. Reklam paylaşımlarında "ürün tanıtımı" açıklaması eklenmesi şart koşulmuştu. Yeni düzenlemeyle influencerların elde ettikleri gelirleri bir banka hesabı aracılığıyla almaları ve vergilerinin de bu banka hesaplarından otomatik olarak kesilmesi gerekiyor.

Bir sosyal medya fenomeninin yaptığı tanıtımları, Reklam Kurulu reklam saydı. TRT Haber'in haberine göre, fenomene 114 bin lira para cezası kesildi.

"TÜKETİCİNİN REKLAMI ALGILAMASI SAĞLANMALI"

Bilişim Hukuku Uzmanı Sertel Şıracı TRT'ye şu yorumlarda bulunuyor:

"Aslına bakarsak verilen cezada her ne kadar rakam olarak bize yüksek gelse de verebileceği minimum cezayı da vermiş durumda. O yüzden sosyal medya etkileyicilerinin dikkat etmesi, bunu uyarı olarak alması gerekir. Influencerlara yatırılacak olan ödemelerin bir banka hesabına yatırılması ve buradan da vergi kesintisinin otomatik yapılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Sonuçta bir tüketiciye yönelik bir tanıtıcı reklam yapıyorsanız bunun reklam olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş