DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ormanlara giriş yasağı tavuk/kanat fiyatlarını düşürdü
AB'den kritik açıklama: Taliban'ı tanımıyoruz!
Bitexen’e 9 yeni coin daha eklendi
ABD: Esed rejimi hesap vermeli
Erdoğan ile Putin arasında ''Afganistan'' görüşmesi
Ele geçirilen sosyal medya hesaplarının sayısı artıyor; gelen linke dikkat
ÖTV indirimi sonrası talep yoğunluğu: Araç almak için sıraya giriyorlar
Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı
Beyaz eşyada enerji verimliliği denetimi
İkinci Yeni'nin kapısını açan şair: Turgut Uyar
Çukurova'nın meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor
Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı
BBP Genel Başkanı Destici: Afganistan'ı kim yönetiyorsa onunla görüşmeliyiz
Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi
Memleket Partisi lideri İnce: Cumhurbaşkanı olursam Esad'a haber göndereceğim

TIMETURK / EKONOMİ / Ormanlara giriş yasağı tavuk/kanat fiyatlarını düşürdü

Ormanlara giriş yasağı tavuk/kanat fiyatlarını düşürdü

Ormanlara girişin yasaklanmasıyla birlikte tavuk ve kanat fiyatlarında düşüş yaşandı.

14 Dakika Önce
2021-08-21 17:52:43
Ormanlara giriş yasağı tavuk/kanat fiyatlarını düşürdü

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan yaptığı yazılı açıklama ile ormanlara girişlerin yasaklanması ve mangal sezonunun sona ermesi nedeniyle tavuk eti fiyatlarının düştüğünü açıkladı. Kaplan, orman yangınlarından sonra bütün piliçte yüzde 6, but ve ızgaralık ürünlerde yüzde 10-12 ve tavuk kanatta yüzde 20'lik bir fiyat düşüşü olduğunu kaydetti. Kaplan, fiyatların uzun süre böyle devam edeceğini de söyledi.

"ORMAN YANGINLARININ ÇOK ETKİSİ OLDU"

İstanbul'da kasaplık yapan Nedim Bulut, yüzde 40'lara varan fiyat düşüşü olduğunu belirterek "Sene sonu itibariyle beklenen hedef 40-50 arasındaydı ancak şu an bizde kanat 25-27 lira arasında. Yüzde 30'lara 40'lara varan bir indirim var. Bunda orman yangınlarının çok büyük etkisi oldu. Pandeminin de etkisi var. İnsanlar bir güven ortamı oluşmadığı için boş alan bulup eğlencelerini yapabilecek ortam bulamıyorlar. İnsanların hafta sonunu net olarak iyi bir şekilde değerlendirememelerinden dolayı bizim kanat fiyatlarımıza böylece olumsuz yansımış oldu. Vatandaşın genel tepkisi fiyatlardan dolayı bir memnuniyetleri var çünkü yıl sonu sebebiyle yaz sonu itibariyle kanatın fiyatının 50 liraya varacağı tahmin ediliyordu." diye konuştu.

200820211236338817852

Kasap Mehmet Kenan Eymen ise , "Aslında olması gereken fiyatlar oldu. Aşırı bir yükseliş olmuştu. Orman yangınlarıyla dolaylı ilgisi var. Hükümette mangalları yasaklamak zorunda kaldı. Bu da ızgara tarzı ürünlerin tüketimini azalttı. Nerde tüketim varsa arz talep ilişkisi fiyatı da öyle belirliyorlar. 40 liraya kadar çıkmıştı. Yavaş yavaş indi yüzde 20 fiyat düştü." dedi Vatandaşlar ise fiyat düşüşünden memnun olduklarını belirtiyor.

200820211237118810251

Kasaba kanat almaya gelen Belma Saltan, "Çok sevindik fiyatların düşmesine. Pikniklerin yasaklanmasına da çok memnun oldum. İnsanların evlerinde yapıp yemesi daha güzel. Fiyatlar düşsün halk yesin" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş