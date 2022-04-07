Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alım ilanı | OGM 81 ilde 5 bin işçi hangi şartlarda alınacak? OGM başvuru ve alım şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alım ilanı | Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre OGM 81 ilde 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haber verdiği alımlar netleşti. OGM 81 ilde 5 bin işçi hangi şartlarda alınacak? OGM başvuru ve alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre OGM 81 ilde 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haber verdiği alımlar netleşti. OGM 81 ilde 5 bin işçi hangi şartlarda alınacak? OGM başvuru ve alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alım ilanı

Orman Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuza göre; Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapacak.

Alımı yapılacak geçici işçi dağılımı aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

OGM 81 ilde 5 bin personel hangi şartlarda alınacak?

Her ilde farklı sayıda ve farklı branşlarda alım yapılacağı için şartlart değişiklik göstermektedir. OGM 5 bin işçi alım ilanı detayları için TIKLAYINIZ... .