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Orkun Mandıracılar: Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı

Girişimci Orkun Mandıracılar birikimlerini kısa sürede artırmak isteyen yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Google News - Timeturk
01.06.2021 19:08:44
Orkun Mandıracılar: Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı

Son yıllarda hayatımıza giren ve kısa sürede büyük karlar var eden kripto paralar konusunda dikkatli olunmalıdır. Kısa sürede %300'lere kadar artış gösteren alt coinler, takip edenleri heveslendiriyor. Ancak kısa sürede paranızı katlayabileceğiniz gibi kaybedebilirsiniz de. Kripto para sisteminin Türkiye'de de yavaş yavaş yerleşmeye başladığını düşünüyorum. Geçtiğimiz ay devlet bazı önlemler almaya başladı. Bundan sonra bu konuda manipülasyon yapılması daha da zor olacaktır. Ancak yine de detaylı bilgi birikimine sahip olmadan kripto paraya yatırım yapmayı çok riskli buluyorum" dedi.

Araç alarak birikiminizi değerlendirin"

Girişimci Orkun Mandıracılar yatırım yapmayı düşünenlere en risksiz yatırım aracı olarak araç almalarını tavsiye etti. Mandıracılar "Yatırımlarınızı otomotiv sektörüne yapmanızı tavsiye ediyorum en hızlı ve kazandıran 2. El araç piyasasıdır. Paranızı riske atmadan yüksek kâr etmenin en kestirme yolu araç alarak paranızın değerini korumaktır." Şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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