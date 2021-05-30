“OPET’se Fark Eder” reklam kampanyasına Effie’den bronz ödül

OPET, reklam kampanyası 'OPET'se Fark Eder' ile en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie tarafından “Bronz” ödüle layık görüldü.

OPET, reklam kampanyası 'OPET'se Fark Eder' ile en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie tarafından “Bronz” ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'nde OPET, 'OPET'se Fark Eder' reklam kampanyası ile “Bronz” ödülün sahibi oldu.

Organizasyonda ödül alan tek akaryakıt markası olan OPET, pazarlama ve iletişim dünyasının en zorlu ve itibarlı yarışması olarak kabul edilen Effie Türkiye 2021'de geçen yıl başlattığı kampanya ile “Otomotiv Ürün ve Hizmetleri, Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, Effie Türkiye 2021'de ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

OPET'in, akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif hizmetler ve toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruduğunu vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

'Sektörümüze yıllardır getirdiğimiz yenilikleri 15 yıl sonra yeniden yolumuzun kesiştiği Cem Yılmaz'la hazırladığımız reklam kampanyası ile vurguladık. OPET, kurulduğu günden bu yana ülkemiz akaryakıt sektörünü dönüştürüyor, çünkü OPET gerçekten insan odaklı ve sosyal bir marka. OPET'in bu misyonunu tüketicilerimize 'Opet'se Fark Eder' kampanyası ile bir kez daha hatırlatmak istedik. Serinin bundan sonra yayınlanacak reklam filmlerinde üstün hizmet anlayışımız kapsamında sunduğumuz ürün ve hizmetlere odaklanacağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.