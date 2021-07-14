Opet Fuchs'un yeni genel müdürü Özgür Canşe oldu

Opet Fuchs'un yeni genel müdürü, OPET Yatırımlar ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Canşe oldu.

Opet Fuchs'un yeni genel müdürü, OPET Yatırımlar ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Canşe oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Canşe, 1 Temmuz itibarıyla Opet Fuchs Genel Müdürü olarak atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olan Canşe, OPET Petrolcülük'te Madeni Yağ Satış Pazarlama Grup Müdürü, Satış Grup Müdürü, Satış Direktörü, Yatırımlar Direktörü, Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü, Yatırımlar ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı

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